“Als ze echt doorduwen, is dat pure waanzin”: leggen vakbonden de hele winkelsector plat?

WEERBE­RICHT. Nat, natter, natst: betrokken zondag met regen in de voormiddag en buien in de namiddag

Vandaag/zondag staat een zeer natte dag op het menu. Het wordt betrokken met in de voormiddag vrijwel voortdurend regen. In de namiddag krijgt de regen een meer buiig karakter, meldt het KMI. In het zuiden van het land is een donderslag niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 9 à 10 graden in het centrum en in Belgisch Lotharingen. Aan zee wordt de wind krachtig.