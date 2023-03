“Als ze echt doorduwen, is dat pure waanzin”: leggen vakbonden de hele retailsector plat?

Mahdi zet CD&V af tegen "roodgele combine"

Voor CD&V-voorzitter Sammy Mahdi is zijn partij na de verkiezingen in 2024 de enige garantie dat elke Vlaming - ook de vergeten Vlaming - “gehoord wordt” en dat “de minachting voor de landelijke gebieden en de buitenwijken van de grootsteden stopt”. In zijn slotspeech op het ‘Respect’-congres in Gent zette Mahdi zijn partij in de markt als enige alternatief voor de “roodgele combine” tussen N-VA en Vooruit. Dat “geheime huwelijk” leidt volgens Mahdi enkel tot meer wantrouwen en overheidsbetutteling.