Als waterbom Vlaanderen zou treffen: twee miljard euro schade en honderdduizend slachtoffers

OVERZICHT. Maandag dagrecord aantal besmettin­gen dit jaar, ook hospitali­sa­ties stijgen met meer dan 50 procent

21 oktober We zitten in de vierde golf en alle coronacijfers blijven dan ook in negatieve zin evolueren. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Zowel het aantal besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames stijgt met 53 procent. Voor afgelopen maandag zijn er voorlopig zelfs al bijna 6.500 nieuwe coronagevallen geregistreerd, een dagrecord dit jaar. Het definitieve cijfer kennen we morgen pas.