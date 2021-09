“Als thuiswerkers elk uur gebeld worden, leidt dat tot burn-outs”

Collega’s begroeten in het post-elleboog­jes­tijd­perk: hoe doe je dat?

1 september De collega’s, na corona. Toch wat onwennigheid, nu thuiswerk in Vlaanderen vanaf 1 september niet langer aanbevolen is. Mag je een handdruk van de chef ontwijken? En moet je je wang toch weer aanbieden voor een kus van een collega of zakenpartner? Etiquettespecialist Kevin Strubbe begeleidt ons in het nieuwe professionele normaal.