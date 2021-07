Als stuwdam van Monsin van 100 jaar oud het begeeft, “dan komt er soort tsunami”

Zo fel flirt de Maas met oevers in Maasland: nog uren bang afwachten of dijken en dam het houden

8:11 De Maas is vannacht gestaag blijven stijgen tot op een bijzonder kritisch punt. Vooral in Heppeneert bij Maaseik en Kotem bij Maasmechelen flirtte een zee aan water met de rand van de stenen dijkrand. In Kotem ging het letterlijk om 10 centimeter. Toch was er her en der wateroverlast via het grondwater.