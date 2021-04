“Als scholen volgens afspraak terug mogen openen, dan mag horeca dat ook”

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vraagt om vast te houden aan de geplande heropening van de horeca op 1 mei en “geen dag later”. De nationale kappersfederatie is dan weer niet opgezet met de uitspraak van de topman van Horeca Vlaanderen, die had gezegd dat er geen sprake kan zijn van andere versoepelingen als de horeca niet open mag in mei.

Coronacommissaris Pedro Facon gooide gisteren de knuppel in het hoenderhok. Hij gaat het Overlegcomité, dat zich woensdag over de coronamaatregelen buigt, adviseren de cafés en de restaurants ten vroegste midden mei te heropenen. Tot nu toe was de verwachting dat uit eten gaan of een glas gaan drinken op 1 mei weer mogelijk zou worden. “We kunnen nu beter niet te snel gaan”, zei Facon in een interview met De Tijd.

De topman van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwé, reageerde meteen dat er geen sprake kan zijn van andere versoepelingen als de horeca dan niet open mag.

Kappers

Zijn uithaal botste op verzet bij de nationale kappersfederatie. Febelhair deelt de bekommernissen van Horeca Vlaanderen, maar het is niet aan hen om te beslissen over andere sectoren. “Wij wensen als sector niet betrokken te worden in dergelijke chantage”, reageerde voorzitter Charles-Antoine Huybrechts.

“De kapperssector heeft het al moeilijk genoeg en voor Febelhair is er dan ook geen twijfel mogelijk. De onterechte sluiting moet dringend ongedaan worden gemaakt. Op 26 april moeten de kapsalons hoe dan ook opnieuw open. Er is geen enkel bewijs dat de kappers verantwoordelijk zijn voor het stijgend aantal besmettingen”, luidt het.

“Met de actie ‘My Safe Salon’ heeft Febelhair de kappers maximaal gemobiliseerd om de coronamaatregelen strikt op te volgen. Uit de controles van de FOD Volksgezondheid en de FOD Economie is gebleken dat onze kappers voorbeeldige leerlingen zijn. Onder geen enkel beding wensen wij de speelbal van Horeca Vlaanderen te zijn”, aldus Febelhair.

Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vindt het te vroeg om het horecaplan te plannen te laten schieten. “Het is tijd om data om te zetten in daden. 1 mei is een mijlpaal in de heropbouw van de economie.” Het NSZ is verbaasd dat nu al wordt opgeroepen om de geplande heropening van de horeca op 1 mei uit te stellen. “De cijfers kunnen nog gunstig evolueren. Dit zorgt voor onnodige paniek.”

Veel zelfstandigen, waaronder de horeca, zijn nu al meer dan 200 dagen gesloten. Dit kan volgens het NSZ niet worden genegeerd. “Afspraken zijn afspraken en als de scholen volgens afspraak terug mogen openen, dan mogen de horeca -en andere sectoren- dat ook. De heropening van de horeca is een complexe logistieke puzzel die niet in één dag gelegd kan worden”, aldus de ondernemersorganisatie.

Terrassen

“En het is ook niet zo dat de ene versoepeling de andere kan uitsluiten. Terrassen veilig openen moet bijvoorbeeld ook kunnen, zoals in Luxemburg. Als gunst om het grote verlies te compenseren, niet als verplichting en met behoud van steun. Het krediet bij de zelfstandige is op. De woede en het onbegrip is groot. Als het Overlegcomité woensdag alsnog afstapt van heropening, moet er uniform meer financiële steun worden vrijgemaakt”, klinkt het nog.

