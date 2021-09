Als menstruatie een marteling is: “De boodschap van de artsen kwam neer op ‘deal with it’”

Jeholet (MR): "Walen en Brusse­laars moeten bepalen wat ze nog samen willen doen”

26 september "Het moment is aangebroken dat wij, Walen en Brusselaars, moeten bepalen wat we nog samen willen doen", dat was de boodschap van minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet zondag op de vooravond van het Feest van de Franse Gemeenschap, of de Federatie Wallonië-Brussel zoals de Franse Gemeenschap zichzelf noemt.