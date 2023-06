Als mama niet antwoordt op schunnig sms’je van jeugdtrainer, belandt zoon op de bank

Opvallende cijfers tonen daling van kinderwens bij jongeren: “Ik kan misschien niet eens een huis kopen”

40% van de scholieren, derde graad, zegt later niet per se kinderen te willen. Dat is meer dan dubbel zoveel als acht jaar geleden. De bevraging is gebeurd door de hogeschool VIVES. Het belangrijkste argument daarvoor: het leven is te duur geworden.