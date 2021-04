Als links wil groeien, zal het zelfbewust en offensief moeten zijn. Maar dan best met doordachte voorstellen

HET DEBAT. Is een dividend­stop een goed idee als werknemers geen grotere loonsverho­ging krijgen? Dit is jullie mening

29 april Het overleg over de lonen in de privésector zit muurvast. De socialisten willen zich niet neerleggen bij de beperkte loonsverhoging van 0,4 procent bovenop de index in de privésector. “Geen hogere loonmarge? Dan ook geen dividenden”, zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Wat denk jij? Is een dividendstop een goed idee als werknemers geen grotere loonsverhoging krijgen? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.