“Als je zoveel thuis zit, beginnen er dingen op te vallen”: zes gezinnen maken hun coronarekening

Voor deze onderne­mers was coronacri­sis geen vloek: “Corona heeft ons een geweldige boost gegeven”

28 november In de grootste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog is het voor veel bedrijven pompen of verzuipen, maar niet voor allemaal. Fietsenfabrikanten, tuinkantorenbouwers, maaltijdboxleveranciers of poetsproductverkopers: voor wie het gat in de markt heeft gevonden in coronatijden, was het de voorbije maanden alle hens aan dek. Met gemengde gevoelens vaak. “Ik wil geen belachelijke winst maken, ook al zou het kunnen. Mijn klanten mogen zich niet ‘gejost’ voelen”