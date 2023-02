Als je voorschotfactuur niet in lijn ligt met je verwachte eindfactuur, moet energieleverancier je dat voortaan laten weten

Update Aanvraag energiepre­mie kan weer, maar nog foutmel­ding mogelijk bij pelletche­que

Sinds gisteren is het mogelijk om een tegemoetkoming van 250 euro aan te vragen voor wie zijn woning met pellets verwarmt. Maar lezers melden ons dat ze de aanvraag niet kunnen voltooien omdat ze bij het invoeren van het KBO-nummer van hun leverancier een foutmelding krijgen. “Vindt u uw leverancier niet terug in de lijst? Neem contact op met uw leverancier opdat die de nodige stappen kan ondernemen. De juiste leverancier selecteren is belangrijk voor de verdere afhandeling van uw aanvraag.” Vervolgens lukt het niet om de aanvraag in te dienen.

