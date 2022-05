Als je veel klanten hebt, kan je veel klachten krijgen: slechts 1 op 2 dossiers bij ombudsdienst leidt naar compromis

Van Quickenbor­ne wijst op strengere straffen voor misdrijven tegen LG­BTQI+-gemeen­schap

Rechters zullen in de toekomst strenger kunnen optreden tegen misdrijven tegen LGBTQI+-personen, zoals het bedreigen van een holebikoppel dat hand in hand loopt. Naast seksuele geaardheid en geslachtsverandering worden in een nieuw wetsontwerp ook genderidentiteit en genderexpressie als discriminatiegrond toegevoegd. En ze zullen als verzwarende factor gelden voor alle misdrijven in het strafwetboek, meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dinsdag.

17 mei