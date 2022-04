“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”: Conner Rousseau (Vooruit) oogst kritiek met uitspraak over Brussel

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau oogst kritiek met een uitspraak over Brussel, ook binnen de eigen socialistische rangen. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zegt Rousseau deze week in een interview met Humo . “Zeer misplaatste opmerking”, klinkt het onder meer bij Jef Van Damme, schepen voor Vooruit in Molenbeek. “Molenbeek is evenzeer België als St-Niklaas.”

Rousseau deed de uitspraak in het kader van de Franse verkiezingen, waar het thema migratie opnieuw een belangrijke rol speelde. Zo gaf driekwart van onze zuiderburen aan dat ze het gevoel willen hebben dat ze in hun eigen land wonen. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zegt de socialist hierover. “Maar de meeste van die mensen zijn hier geboren.”

Taal

“Het belangrijkste is dat ze onze taal spreken en werken. In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Onaanvaardbaar. Maar wat doet de Vlaamse regering? De prijs van de taalcursussen verhogen om de wachtlijsten in te korten.”

In ‘De Ochtend’ op Radio 1 lichtte Rousseau vanmorgen toe dat hij pleit voor een goede sociale mix. In bepaalde regio’s wordt bijna alleen Arabisch gesproken. Op die manier worden kinderen niet gestimuleerd Nederlands of Frans te leren, wat hun kansen op school en op de arbeidsmarkt hypothekeert, redeneert de Vooruit-voorzitter.

“Pertinent onjuist”

Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) reageert scherp op het interview. “Wat Conner Rousseau vandaag in Humo zegt, is niet alleen beneden alle peil, het is ook pertinent onjuist. Taalcursussen en inburgering zijn gratis in Brussel”, zegt Dalle op Twitter. “En dat lesgeven in het Arabisch? Naar die school van de Vlaamse gemeenschap mag hij me alvast eens meenemen.”

Vooruit-schepen

Kritiek komt er ook van Jef Van Damme, schepen voor Vooruit in Molenbeek. “Zeer misplaatste opmerking van Conner Rousseau. Molenbeek is evenzeer België als St-Niklaas. Hij kan volgende keer uitstappen als hij hier doorrijdt. Ik leid hem met plezier rond in het jaar 2022", luidt het.

Bij zusterpartij PS vallen de uitspraken evenmin in goede aarde. “De uitspraken zijn onaanvaardbaar, stigmatiserend en xenofoob”, zegt Kamerfractieleider en voorzitter van de Brusselse PS-federatie, Ahmed Laaouej. “Brussel is een kosmopolitische regio met wijken met een rijke diversiteit onder de bevolking. Ze verdienen beter dan misprijzen op het niveau van toogpraat. Betreurenswaardig en ondraaglijk.”

Kamerlid Theo Francken (N-VA) reageert schamper. “De socialisten stemmen al jaren tegen strengere migratiewetgeving. De socialisten veroverden het liberale Brussel enkel dankzij de massamigratie waarvan ze zelf zo voorstander waren en zijn. De PS-familie Moureaux bestuurt al decennialang Molenbeek. Laat me niet lachen”, tweet Francken.

