“Als horeca-ondernemer dobber je nu op zee, en nergens is land in zicht”

Kortrijk Koppel ontvlucht­te in 2011 Griekse crisis, nu dreigt corona hun restaurant te nekken: “Ik word ‘s nachts huilend wakker door paniekaan­val­len”

12:24 Stephanie Kavadias (40) en Akis Gkinis (46) gaven in 2011 door de Griekse crisis noodgedwongen hun eethuis op Corfu op om daarna met hernieuwde moed in Kortrijk restaurant Mediterraneo te openen. Nu dreigen ze door de coronacrisis een tweede keer hun levenswerk te verliezen. “Ik zwijg niet langer, het is geen schande om toe te geven dat het écht moeilijk gaat. Het is 5 voor 12, we zijn mentaal óp. Ik stel mij elke dag meermaals de vraag of het ooit nog goed komt. Sluit ons niet langer op. Laat de horeca verstandig heropenen, anders stopt het”, vertelt Stephanie.