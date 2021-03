Als er gevaccineerd wordt, is Marc Coucke nog apotheker. Dat pikt niet iedereen: “Niet rechtvaardig”

Versoepe­len of verstren­gen? Dit zeggen de cijfers over de huidige situatie

6:27 Het is een vervelende jojo: na enkele weken goed coronanieuws volgt er een portie ellende, gevolgd door opnieuw goed nieuws, en weer slecht nieuws… Het is soms moeilijk om te kunnen inschatten wat nu echt de stand van zaken in coronaland is. Daarom doken wij in de cijfers: we gingen onder meer na hoe hard het virus circuleert, waar mensen besmet geraken en wie er besmet geraakt. Vergeleken met de tweede golf in het najaar van 2020 blijken er enkele opmerkelijke verschillen te zijn.