“Als er een verband was tussen AstraZeneca-vaccin en bloedklonters, hadden we dit al opgemerkt”

“Wat Denemarken doet, is een signaal oppikken en daar onmiddellijk een consequentie aan vastbinden om de AstraZeneca-vaccinaties twee weken lang te pauzeren”, stelt Van Damme.

De Europese Commissie heeft volgens de professor snel en kordaat gereageerd. “Inmiddels zijn vijf miljoen AstraZeneca-vaccins (in de Europese Unie, red.) gezet. Op basis van rapporten in verschillende Europese landen zijn tot tien maart in totaal zo’n dertig gevallen van die bloedstollingsstoornissen vastgesteld. Nu, op zo’n tijdsperiode hadden we meer verwacht. We zitten onder dat cijfer. Het is niet onmiddellijk een signaal om alles stil te leggen”.

“Of er een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedklonters moet onderzocht worden, maar als dit het geval was, dan hadden we het allicht al opgemerkt. Dan zou het aantal rapportages hoger dan dertig zijn. Ons land volgt dit consequent standpunt”, aldus Van Damme.

Hij benadrukt dat de Britse cijfers hier zelfs nog niet zijn bijgeteld. “In het Verenigd Koninkrijk zijn al elf miljoen AstraZeneca-vaccins gezet. Zij hebben dus de meeste ervaring. De Britse autoriteiten zien geen verhoging in het aantal bloedstollingsstoornissen. Ook zij hebben dit vergeleken met het cijfer op zo’n aantal over eenzelfde periode dat je normaal zou verwachten. Dit zou dan veel hoger moeten liggen.”

“Bij ons onderzoekt het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) elke rapportering van nevenwerking. Indien er een signaal zou zijn, geven we dit door aan Europa”.

Europees niveau

Na de Deense beslissing, namen enkele landen op hun beurt het besluit om eveneens tijdelijk te stoppen met AstraZeneca. “Er ontstaat een patchwork van beslissingen. Europa bestaat net om gezamenlijk die gegevens te bekijken. Op Europees niveau kan je dit doen met veel grotere aantallen. Statistisch gezien is dit veel belangrijker dan elk land die dit apart zou doen”.

Vertrouwen

Het Deense besluit doet het vertrouwen in het product geen goed. Ook knaagt dit aan de vaccinatie in het algemeen. Van Damme verlangt van de Europese Commissie en de Belgische autoriteiten een duidelijk statement waarin onomwonden staat dat ze geloven in het AstraZeneca-vaccin. “We weten perfect dat de vaccins werken op de ernstige vorm van Covid-19 en de (daaruit volgende) hospitalisaties. Als we gaan stoppen met vaccineren, krijgt het virus weer de bovenhand. Dat willen we ook niet. Op basis van dat hebben we geen enkele reden om te gaan twijfelen.”