Als elektrisch rijden een nachtmerrie wordt: Jurgen is zijn Tesla nu al beu. Hij legt uit waarom

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Bij deze discounter kost Duvel nu maar 0,93 euro per flesje: “Ongezien, echt heel straf”

Brouwerij Duvel Moortgat kondigde afgelopen week aan dat ze voor de eerste keer in haar bestaan een korting zou geven op Duvel-bier en voegt meteen de daad bij het woord. Volgens de leden van Promojagers België is het meer dan de moeite waard: “Je betaalt bij Colruyt nu maar 0,93 euro per flesje. Dat is ongezien, echt heel straf”, aldus opper-Promojager Gunther Devisch.