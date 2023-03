Als elektrisch rijden een nachtmerrie wordt: “Een rit naar het zuiden kostte vroeger 58 euro. Eind vorig jaar betaalde ik met mijn Tesla 130 euro”

Zo’n 90.000 personenwagens rijden vandaag 100 procent elektrisch in ons land. Dat aantal stijgt, maar toch wil een deel automobilisten nu al van hun auto af. Hij is te duur, het laden gaat te traag en nog voor ze de zee zien, is de batterij plat. De groene droom die sommigen voor ogen hadden, werd - in hun woorden - een nachtmerrie. Al durven weinigen dat openlijk toe te geven. “Ik had zoveel laadstress dat dokter me een medicijn moest voorschrijven.”