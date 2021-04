Als ‘Dikke Nordin van den Dam’ boos is, ontploffen de granaten in Antwerpen

ONZE OPINIE. “De stiekeme bezoekjes en feestjes zullen niet afnemen in aantal. Tijd voor een veiliger alterna­tief”

13 april De virologen zijn “hoopvol”. “Half juni komen we in een andere wereld terecht”, kopte onze krant gisteren, in een poging om samen met u de moraal hoog te houden. Maar laat ons wel wezen: zo hoopvol klinkt dat allemaal niet. Het lijkt vooral de voorbode van nieuw uitstel. Ons werd tot een week geleden nog 1 mei voorgeschoteld, niet alleen voor de heropening van de terrassen nota bene, maar ook voor de binnenruimtes. En daar staan we dan, als ploeg van 11 miljoen, verdeelder dan ooit. Klaar om al genoegen te nemen met desnoods een regenachtig terras.