Als de nood het hoogst is... hapert BE-Alert

Neem jij ook deel aan de vaccinatie­pei­ling?

15:31 De motivatiebarometer, de grootschalige bevraging van de UGent die in kaart brengt hoe gemotiveerd we zijn om de geldende coronamaatregelen na te leven, kreeg een opvolger en werd uitgebreid naar Wallonië. De federale regering trekt middelen uit voor motivationeel onderzoek naar de vaccinatiebereidheid bij de bevolking. Die stijgt, maar drie op de tien respondenten twijfelen nog of hebben zelfs weerzin om zich te laten vaccineren, zegt onderzoeker Maarten Vansteenkiste. Hij wijst op het belang van goede onderzoeksgegevens en roept de bevolking dan ook op om massaal deel te nemen aan de studie over de motivatie om je te laten vaccineren. Wie wil deelnemen vindt hier de link. Je doet toch mee?