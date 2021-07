Als de naam Ridouan Taghi valt, verschijnt de advocate met koolzwarte ogen:

Van 'So You Think You Can Dance' tot hoofdver­dach­te moordaan­slag: hoe Delano G. afgleed naar criminali­teit

9 juli Doorbreken als rapper of danser: dat was ooit de droom van Delano G. (21). Hij deed mee aan 'So You Think You Can Dance' en had een eigen muzieklabel. Maar bekend werd hij deze week pas, door de moordaanslag op Peter R. de Vries: hij is opgepakt als vermoedelijke schutter. De buren van Delano kunnen het maar moeilijk geloven. “Hij was altijd netjes en beleefd”.