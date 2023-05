updateN-VA-voorzitter Bart De Wever zou eerder in zee gaan met Vlaams Belang dan met de PVDA. Dat zegt hij in een interview met ‘De Zondag’. “Als de communisten mee besturen, dan zet ik mijn valiezen klaar.” De Wever is in het interview ook streng voor zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering, Open Vld en CD&V: “Mijn antwoord op chantage is altijd carrément neen”.

“Als Vlaams Belang zijn shit opkuist, waarom niet?”, aldus de Wever over regeren met de extreemrechtse partij. “Maar zolang die partij extremisten duldt die voortdurend anderen beledigen en onder de gordel aanvallen, dan zet ze zichzelf buitenspel. De dag dat zij een geloofwaardig traject opzetten om daarmee te stoppen, kunnen ze wat mij betreft mee besturen.”

Volgens De Wever is voorzitter Tom Van Grieken daartoe in staat, maar doet hij het niet. “Dat hij Dries Van Langenhove blijft knuffelen, kan ik echt niet begrijpen. Die man spuit voortdurend antisemitisme, vrouwenhaat en liefde voor Poetin. Waarom blijf je hem verdedigen? En dat is niet de enige extremist, hè. Je kan met deze mensen niet besturen. Dat is waarom ik zeg dat een stem voor Vlaams Belang een verloren stem is”, aldus De Wever. “Als de kiezer dit Vlaams Belang aan de macht wil, oké, maar dat zal zonder mij zijn.”

De Wever is ook streng voor zijn coalitiepartners in de Vlaamse regering, Open Vld en CD&V. “Zij zijn in de Vivaldi­regering gestapt zonder Vlaamse meerderheid. Kijk naar de Vld. Hoe kan je nu op je congres dingen beloven terwijl je in de praktijk het omgekeerde doet? Zou er in die zaal iemand gezeten hebben - voor zover daar iemand zat - die gelooft wat Van Quickenborne zei over ‘werken moet meer lonen’? De liberalen gaan ten onder aan hun eigen bedrog. En zou er intussen al één CD&V’­er zijn die mij een goede reden kan geven waarom zij in Vivaldi gestapt zijn?”

Volgens De Wever had de Vlaamse regering meer gerealiseerd zonder CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “Ik vind het bijzonder kwalijk dat hij zich voortdurend moeit”, klinkt het. Hij is ook niet mals voor de nieuwe rode lijn van zijn coalitiepartner in het dossier rond de kinderopvang. “Mijn antwoord op chantage is altijd carrément neen. Mahdi zegt eigenlijk: we gaan schulden maken. Hij begint verdorie te klinken als een PS-er.”

Eerder deze maand zei De Wever dat hij na de verkiezingen van 2024 snel een federaal minikabinet op de been wil brengen met de PS, een voorstel dat de Franstalige socialisten afwezen. Toch denkt De Wever dat N-VA nog steeds met PS het confederalisme kan realiseren. “Dat zal niet ter harte zijn, maar zij zullen gedwongen worden door de onmogelijkheid om nog een regering te vormen.”

In het interview herhaalt De Wever dat “België niet werkt”, maar een onafhankelijk Vlaanderen daar is volgens hem “geen draagvlak voor”. “Ik ben geen revolutionair en daar is ook geen draagvlak voor in Vlaanderen. Als ik één doel heb als politicus, dan is het onze welvaart redden. Maar ik wil dat op een vredevolle manier doen.

Vlaams Belang: “Beetje raar”

“Houd toch op met die linkse leugens te herhalen”, reageert de voorzitter van Vlaams Belang Tom Van Grieken fors op Twitter. “Steeds meer N-VA’ers komen terug naar Vlaams Belang, maar wij moeten ‘onze shit’ opkuisen? Beetje raar. Niet? U lijkt steeds vaker op Vooruit. Zowel qua inhoud als qua ‘vorm’”