Als Covid-19 in klasjes en hoofdjes kruipt: zo leg je aan jonge kinderen tests en quarantaine uit

9:04 Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in ons land neemt weer toe. Vooral in Vlaanderen zien we nu stijgingen: Limburg registreert het grootste aantal nieuwe infecties met Covid-19 ten opzichte van de week ervoor. De ziekenhuisopnames tonen dan weer vooral stijgingen in Oost- en West-Vlaanderen. Deze grafieken en kaarten tonen hoe de situatie in uw provincie en gemeente evolueert.