Als coronacijfers weer verslechteren, voert onderwijs mogelijk een “afkoelingsweek” in voor of na krokusvakantie: wat betekent dat?

Eén jaar na wettelijke verplich­ting: kwart van Vlaamse woningen nog zonder rookmelder

6 januari Ruim een kwart van de woningen in Vlaanderen beschikt één jaar na de wettelijke verplichting nog niet over een rookmelder. Amper 27 procent is volledig in orde en heeft op elke verdieping een rookmelder. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Brandwonden. Vooral bij senioren en in huurwoningen is dringend nood aan een inhaaloperatie, zeker nu mensen in deze coronacrisis vaker thuis zijn en het brandrisico dus toeneemt.