Alpaca's zijn duur en worden oud, waarschuwt Weyts

Gent Alpaca’s Brugse Poort in beslag genomen, en dat was dik tegen de zin van eigenaar: “Hij sloot agenten even op en smeet met emmer water”

25 maart De twee alpaca’s die sinds 2019 aan enkele garageboxen in de Brugse Poort rondlopen, zijn woensdagochtend in beslag genomen. De dieren vertoefden er in slechte omstandigheden. “Een grasmat op een betonnen vloer is geen goede situatie voor alpaca’s”, laat De Ark van Pollare weten, een vzw die meehielp. De eigenaar van de dieren werkte de inbeslagname zo veel mogelijk tegen.