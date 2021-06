Almaci (Groen) haalt snoeihard uit in PFOS-dossier: “Hoe meer De Wever ‘own your shit’ zegt, hoe meer hij shit in het rond strooit”

Eierverbod krijgt band tussen Vlaming en zijn kippen niet stuk: “Als ik de ren opendoe, voel ik me als God in Frankrijk”

10:58 De Vlaming en zijn kippen, het is een bizar maar standvastig huwelijk dat niet kapot te krijgen is door een fipronilcrisis, ophokplicht of PFOS-schandaal. “Ik ga niet stoppen met hun eieren te eten", zegt burgemeester Bart De Wever die er al jaren houdt. Maar ze geven meer dan alleen een omelet in de pan: “Doe ik de ren open, dan ben ik als God in Frankrijk.” Drie Vlamingen getuigen over hun intense band met hun kippen.