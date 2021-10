Almaci (Groen): “Er moet meer gebeuren dan enkel verlenging van sociaal tarief”

“De andere mensen die niet onder het sociaal tarief vallen, moeten ook perspectief krijgen”, vindt Almaci. “We moeten onmiddellijk ingrijpen. De federale regering onderhandelt op dit moment.” Almaci vindt het cynisch dat de federale regering de meerinkomsten niet op een of andere manier zou teruggeven aan de burger.

“Dat gaat over een paar honderden miljoenen. We moeten ons ook afvragen of we de btw moeten verlagen en hoe je dat kunt modelleren? In 2014 heeft de regering-Di Rupo een btw-verlaging ingevoerd. Die btw-verlaging had negatieve effecten. Er werd geknibbeld aan koopkracht omdat de index vertraagd werd. Vandaar dat de btw opnieuw werd verhoogd.”

“Wat ons betreft zal het sociaal tarief verlengd worden. In zulke omstandigheden kun je niet anders, maar het debat is hoelang. Op dit moment gaan de energieprijzen door het dak. Hoe zorg je dat we niet afhankelijk zijn van schommelingen op de markt?” Het sociaal tarief geldt voor bijna 1 miljoen mensen. “Er is 15 procent armoede in ons land. Naast sociaal energiebeleid, moet je dus ook gewoon een sterk sociaal beleid hebben”, benadrukt Almaci.

Almaci vindt dat er ook op korte termijn zaken moeten veranderen. “Nu moet er iets substantieels veranderen, zonder administratieve overlast. We zijn geen voorstander van cheques. We zijn wel voorstander om het sociaal tarief te verlengen. En dan heb je nog de heffingen omzetten in accijnzen. Daarvoor moeten een aantal wetgevingen veranderen. Daarna naar 100 procent hernieuwbare energie gaan.”

“Gebruik meerinkomsten om factuur te verminderen”

Ook Vlaams minister Zuhal Demir vindt dat er dringend iets moet veranderen. “De energiefactuur is onleesbaar geworden. We moeten door alle componenten gaan”, zegt Demir bij De Zevende Dag. “Nu is het acuut. Daarom heb ik gesuggereerd om iets met de btw te doen. De grootste winnaar is de federale regering. Gebruik de meerinkomsten om de factuur te minderen.” Demir zegt dat begin volgend jaar de kosten van openbare verlichting ook uit de factuur gehaald worden. “We moeten stoppen om er een belastingbrief van te maken”, luidt het.

Voorts zegt Demir dat er verder ingezet moet worden op groene energie. “De beste manier om een lage energiefactuur te hebben, is uw huis zo goed mogelijk isoleren. Negentig procent van de huizen in Vlaanderen is slecht geïsoleerd. We hebben een budget van 300 miljoen vrijgemaakt om dit te ondersteunen. De registratierechten zijn ook verlaagd naar 1 procent voor wie grondig renoveert. We zetten ook in op windenergie. Maar alleen met hernieuwbare energie in Vlaanderen komen we er niet. We moeten ook een basiselement hebben: kernuitstap, gascentrales et cetera. De betaalbaarheid daarbij is een belangrijk gegeven.”

Tot slot zegt Demir dat warmtenetten zeer belangrijk zijn. “Zeker in de steden. Daar gaat warmte verloren door industrie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud is enkel zichtbaar voor ingelogde lezers Gratis inloggen Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook.