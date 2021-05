Alles wat je moet weten over de klopjacht op Jürgen Conings in vijf vragen

Jürgen Conings werd gevolgd door de Staatsvei­lig­heid: waarom zat hij nog in het leger en hoe moeilijk was het voor hem om aan wapens te geraken?

7:36 “Zulke raketlanceerders liggen niet gewoon in een schuif in een depot. Je raakt daar echt niet zomaar binnen. Ook niet als militair.” Hoe kan het dat een militair, door de Staatsveiligheid in het oog gehouden en op een OCAD-lijst als extremist, met een arsenaal wapens en munitie kan wegwandelen uit een kazerne? En wat moeten we ons eigenlijk voorstellen bij dat ‘in de gaten houden’. Omdat de legerleiding en de bevoegde minister op vraag van het parket voorlopig niet communiceren, legden we de prangendste vragen voor aan de militaire vakbond.