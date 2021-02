Alles over de EuroMillions-jackpot van 210 miljoen: zo maak je meer kans om alléén de jackpot te winnen

Hoe komt het dat de jackpot nu zo fabelachtig groot is?

In de EuroMillions-jackpot zit voor elke trekking standaard het niet onaardige bedrag van 17 miljoen euro. Maar dat kan dankzij de overdracht snel oplopen: bij elke trekking waar geen winnaar is in rang 1, vergroot de jackpot. Vorig jaar werden de spelregels rond de maximumjackpot aangepast, waardoor er meer te winnen valt. Het maximumbedrag werd toen opgetrokken tot 200 miljoen euro. Van zodra iemand dat bedrag zou winnen, zou het maximumbedrag de volgende keer opgetrokken worden met 10 miljoen euro, tot een absoluut maximum van 250 miljoen. Aangezien een Fransman in december aan de haal ging met 200 miljoen euro, is het nieuwe maximumbedrag 210 miljoen euro. En vandaag is dat bedrag dus te winnen.