Alles over de EuroMillions-jackpot van 202 miljoen: zo maak je meer kans om alléén de jackpot te winnen

Dilbeek Inwoners dromen over jackpot van 200.000.000 euro van Euromilli­ons: “Ik zou het geld gebruiken om mijn familie te ondersteu­nen... en na de coronacri­sis samen op reis”

2 december 200.000.000 euro, dat enorme bedrag valt nu vrijdag te winnen met EuroMillions. Nooit eerder was de jackpot van de Europese nationale loterij zó rijkelijk gevuld. Net voor die gelegenheid gingen wij op stap in Dilbeek. We bevroegen enkele klanten in de krantenwinkels wat ze met al dat prijzengeld zouden doen. De antwoorden verbaasden ons!