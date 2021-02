Alles over de EuroMillions-jackpot van 202 miljoen: Nationale Loterij geeft tip om meer kans te maken om alléén de jackpot te winnen

Hoe komt het dat de jackpot nu zo fabelachtig groot is?

In de EuroMillions-jackpot zit voor elke trekking standaard het niet onaardige bedrag van 17 miljoen euro. Maar dat kan dankzij de overdracht snel oplopen: bij elke trekking waar geen winnaar is in rang 1, vergroot de jackpot, tot hoogstens 200 miljoen euro. Dat was in december voor het eerst in het 19-jarige bestaan van de Europese loterij het geval. “Die recordjackpot kwam er niet zomaar”, zegt Joke Vermoere van de Nationale Loterij. “Ten eerste is het groot lot al sinds 27 oktober niet meer ‘gevallen’. Komt daarbij dat we op 20 november een ‘uitzonderlijke jackpot’ van 130 miljoen hebben toegevoegd. Zoiets doet veel meer occasionele spelers een gokje wagen.”