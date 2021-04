Alles begint met pincode die goud waard is voor drugsmaffia: Haven van Antwerpen als crimineel mierennest aan poort van Europa

Peperdure Lamborghini’s, een nar­co-duik­boot en straten vol kogelhul­zen: zo begint de weg van de coca naar Antwerpen

13 april “Vanavond uithaal Antwerpen doe jij mee? Benodigdheden: auto met veel pk”, klinkt een bericht op ‘Omerta’, een geheime groep op het Sky-netwerk voor ‘jobadvertenties’ in de haven. De beschikbare containerklimmers halen hun Sky-cryptofoon boven en reageren. Er is alweer een container geland in de haven, gevuld met bananen en... Colombiaanse cocaïne, alias ‘sos’. Het witte goud heeft dan een route afgelegd vol geweld en corruptie die start in een simpel familieboerderijtje in het Colombiaanse regenwoud en passeert in de gevaarlijke havenstad Buenaventura, waar lokale bendes elkaar uitmoorden in een territoriumstrijd. Want wie de haven bezit, bezit de uitvoer van cocaïne.