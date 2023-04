Allereerste Nationale Voetgangersbarometer wil noden voetgangers beter in kaart brengen

REPORTAGE Vanessa (47) sluit voor het eerst haar B&B in Spanje in hoogsei­zoen: “Elke dag moeten we 1.000 liter water bijpompen in het zwembad”

De zomers van de toekomst worden heter en droger. Hoe zal dat de traditionele zwembad-vakantie in het zuiden beïnvloeden? In Andalusië sluit de Vlaamse Vanessa (47) haar B&B in volle hoogseizoen om water te sparen. “De kans is reëel dat Jorge en ik ooit geen gasten meer kunnen ontvangen. Of zelfs moeten verhuizen.”