Alle zorgpersoneel in rusthuizen voortaan verplicht FFP2-maskers te dragen

Rousseau ziet verplichte vaccinatie via vaccinatie­be­wijs, Vandenbrou­c­ke verwacht dat booster nodig zal zijn voor groen licht op CST

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft in Terzake aangedrongen op een parlementair debat over verplichte vaccinatie. Die verplichting moet volgens hem afgedwongen worden via een vaccinatiebewijs. “Zolang er geen zekerheid is dat omikron de laatste variant van het virus is, moeten we blijven inzetten op vaccinatie”, zei hij. Eerder vandaag liet zijn partijgenoot en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke ook al uitschijnen dat een boosterprik binnenkort wellicht noodzakelijk zal zijn om groen licht te krijgen met je Covid Safe Ticket (CST).

11 januari