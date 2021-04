Alle volwassenen gevaccineerd tegen einde juni? Onmogelijk, blijkt uit gelekt Europees document

Het is onmogelijk op het einde van het tweede kwartaal, aan het begin van de zomervakantie, alle volwassenen in Europa minstens een eerste prik met het coronavaccin gegeven te hebben. Dat is volgens persbureau Bloomberg gisteren meegedeeld op een vergadering van de Permanente Vertegenwoordigers van de EU-lidstaten.

Bloomberg kon een document inkijken waaruit moet blijken dat er volgens de huidige prognoses maar 55 procent van de Europese bevolking gevaccineerd kan zijn tegen 30 juni, al zijn de verschillen per land groot. Voor België wordt een cijfer van maar 57,45 procent vooropgesteld. Met dat percentage lijkt het bijzonder moeilijk dat Vlaanderen zijn doelstelling om de volledige volwassen bevolking in te enten tegen 11 juli, amper elf dagen later dus, kan halen.

De verschillen per land zijn in het kort te verklaren doordat hoe meer vaccins van Pfizer/BioNTech een lidstaat besteld heeft in zijn totale mix, hoe hoger het aantal gevaccineerden tegen einde juni zal zijn. Pfizer is tot nu toe de enige betrouwbare leverancier gebleken die zijn beloftes week na week nakomt. België heeft volgens het Europese overzicht 6,58 miljoen dosissen besteld tegen het einde van het tweede kwartaal, ofwel 99,3 procent in vergelijking met de andere leveranciers.

Malta en Denemarken bovenaan

In Denemarken is dat cijfer bijvoorbeeld 126,4 procent, waarmee het ook een grotere proportie van zijn bevolking zal kunnen inenten tegen einde juni: 79,88 procent. Malta, dat ook vandaag op kop ligt in de Europese lijst, zou op 93,1 procent uitkomen. Buurland Nederland zou 64,59 procent van de bevolking gevaccineerd kunnen hebben, Duitsland 61,04 en Frankrijk 58,16.

Andere producenten zoals AstraZeneca hebben al verschillende keren moeten aankondigen dat ze minder zullen leveren dan eerste beloofd. De laatste prognoses van de Brits-Zweedse producent zijn dat er in het tweede kwartaal slechts 70 miljoen doses geleverd zullen worden in plaats van de oorspronkelijke 180 miljoen. In het eerste kwartaal zijn zelfs amper 30 miljoen doses geleverd in plaats van de beloofde 120 miljoen.

Zweden kondigt uitstel aan

Alvast Zweden kondigde in het licht van de nieuwe vooruitzichten deze voormiddag aan dat het zijn doelstelling om op 30 juni alle volwassenen minstens een eerste keer ingeënt te hebben, moet uitstellen naar 15 augustus. Minister van Sociale Zaken Lena Hallengren vertelde op een persconferentie in Stockholm dat “er niet genoeg vaccins zijn om ons doel te bereiken”.

In het gelekte Europese document staat dat Zweden voorlopig op 60,65 procent gevaccineerden tegen 30 juni mag rekenen, net iets meer dan België dus. De Zweedse 65-plussers moeten volgens de nieuwe planning tegen 16 mei gevaccineerd zijn. Gisteren kondigde minister Beke bij ons ook al aan dat de streefdatum van 19 april voor de ouderen is verschoven naar 3 mei.

Eerste deadline gemist

De Europese Unie miste gisteren ook zijn eigen eerste doelstelling om op het einde van het eerste kwartaal minstens 80 procent van de 80-plussers op het continent gevaccineerd te hebben. Volgens de meest recente cijfers van het European Center for Disease Control ECDC staat het gemiddelde in de EU nu op 59,8 procent.

Enkel Malta, Ierland, Zweden en Finland hebben de doelstelling gehaald. In België zijn volgens de laatste cijfers 50,6 procent van alle 80-plussers minstens deels gevaccineerd.

10 miljoen extra dosissen, maar vooral Oostenrijk ligt dwars

Het document waarover Bloomberg bericht werd gisteren gepresenteerd op een Europese vergadering waar er gebakkeleid werd over de verdeling van 10 miljoen vooruitgeschoven Pfizer-vaccins. Daarvan zouden er 3 miljoen verdeeld worden aan landen die volledig fout gegokt hebben op minder Pfizer-vaccins en meer AstraZeneca-vaccins. Het gaat om Bulgarije, Kroatië, Estland, Letland, Slovakije en Tsjechië. Die landen zouden anders nog niet eens aan 45 procent gevaccineerden tegen 30 juni komen. Tijdens hun Europese top gaven de staatshoofden en regeringsleiders hun ambassadeurs vorige week de opdracht de verdeling van de vaccins “in een geest van solidariteit” uit te werken.

De andere 7 miljoen vaccins moeten proportioneel over alle 27 lidstaten verdeeld worden. De vertegenwoordigers van de lidstaten konden gisteren echter nog geen akkoord bereiken over de precieze verdeling, en vergaderen vandaag verder.

EU-voorzitter Portugal heeft nu de lidstaten een compromisvoorstel overgemaakt, maar diplomatieke bronnen weten dat Oostenrijk, Tsjechië en Slovenië niet met het voorstel willen instemmen. Vooral de houding van de Oostenrijkers leidt tot zure oprispingen. “Bondskanselier (Sebastian) Kurz heeft precies de bazaar gecreëerd waar hij voor gewaarschuwd heeft”, zegt een insider. Kurz vreest imagoschade in eigen land nu Johnson & Johnson binnenkort begint te leveren - een producent waarbij Wenen maar weinig vaccins besteld heeft. Kwatongen beweren dat Kurz enkel oog heeft voor Duitsland en Denemarken, die wel fel ingezet hebben op J&J.