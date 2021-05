Alle Vlaamse gemeenten hangen regenboogvlag uit tegen holebi- en transfobie op 17 mei

De gebeurtenis in Beveren begin maart toont echter dat de strijd nog niet gestreden is. “Het is een tijd van gemengde gevoelens voor onze gemeenschap: het is nogmaals duidelijk geworden dat we een reëel risico op geweld en discriminatie lopen, gewoon door onszelf te zijn, maar tegelijk krijgt die realiteit ook steeds meer algemene aandacht’”, zegt Tuttle daarover. Ze is ook de vele burgers en gemeenten dankbaar die in de nasleep van dat drama spontaan een regenboogvlag hebben uitgehangen.