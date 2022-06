Alle vijf beschuldigden op proces Silvio Aquino schuldig bevonden aan gijzeling met dood tot gevolg

In het Tongerse hof van assisen is woensdag na vijf en een half uur de uitspraak gevallen over de schuld van Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Bosko Hamidovic, Nebusha Pavlovic en Dragisa Hamidovic. Ze zijn alle vijf schuldig verklaard aan de poging tot gijzeling van Silvio Aquino op 6 augustus 2015 en aan de gijzeling van Silvio Aquino op 27 augustus 2015 met zijn dood tot gevolg. Morgen zullen de debatten over de strafmaat volgen. Door de schuldigverklaring riskeren de vijf levenslange opsluiting.

Op 27 augustus 2015 wordt het voertuig van Silvio Aquino en zijn echtgenote Silvia rond de middag klemgereden op de Sint-Hubertuslaan in Oudsbergen. Er ontstaat een vuurgevecht met meerdere in het zwart geklede mannen met bivakmutsen, die zich uitgeven als politieagenten. Silvio Aquino is met vijf kogels in het hoofd en twee in de borst kansloos. Zijn vrouw Silvia kan nog net op tijd ontsnappen.

Ex-restauranthouder en vermeende opdrachtgever Martino Trotta (62) en vier vermoedelijke uitvoerders van een Bosnische familieclan stonden terecht voor moord en gijzeling met de dood van Silvio Aquino tot gevolg, gijzeling van diens echtgenote Silvia L. en een eerdere poging tot gijzeling van Silvio Aquino.

102 schuldvragen

De twaalfkoppige jury in het Tongerse hof van assisen boog zich over in totaal 102 schuldvragen over de feiten van 6 augustus 2015 in Maasmechelen en de feiten van 27 augustus 2015 in Opglabbeek (een deelgemeente van Oudsbergen) en Maasmechelen.

De eerst twintig schuldvragen gingen over de poging tot gijzeling van Silvio Aquino op 6 augustus 2015 in Maasmechelen, de effectieve gijzeling van Silvio en zijn vrouw Silvia op 27 augustus 2015 in Opglabbeek met de verzwarende omstandigheid dat die de dood van Silvio tot gevolg had. De tien volgende vragen gingen over de doodslag en de voorbedachtheid, moord dus, op Silvio Aquino.

De verdediging van Trotta, Sandro Hamidovic en Bosko wilde bijkomende vragen voorleggen omdat de raadslieden menen dat er sprake is van een poging tot diefstal met geweld op 6 augustus 2015 en een poging tot diefstal met geweld op 27 augustus 2015 waarbij ze een onbepaalde hoeveelheid geld of goederen van Silvio en of Silvia bedrieglijk wilden wegnemen. Daar kwamen nog telkens bijvragen inzake zes verzwarende omstandigheden bij. Dat bracht het totaal op 102 schuldvragen.

Om 13.30 uur trokken de jury en het hof zich terug om in beraad te gaan. Na ruim vijf uur kwamen ze naar buiten met een verdict. Martino Trotta en de vier leden van de Hamidovic-clan zijn schuldig aan gijzeling met dood tot gevolg van Silvio Aquino, zo oordeelde de jury. Voor Trotta volgde alleen een vrijspraak voor de gijzeling van Silvia Liskova, omdat hij niet had geweten dat Silvia haar man vergezelde op 27 augustus 2015.

