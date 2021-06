Alle terrasjes dicht en winkelen onder politietoezicht: Brussel is twee dagen lang versterkte burcht door bezoek van Biden

Van de luchtmachtbasis in Melsbroek reed de colonne met de president naar de hyperbeveiligde Amerikaanse ambassade aan de Regentlaan in Brussel, waar Biden tijdens zijn verblijf overnacht. Zijn team brengt de nacht zowat anderhalve kilometer verderop door in The Hotel op de Waterloolaan. "Rond die twee plekken zal tot en met het vertrek van de president een constante perimeter ingesteld zijn", zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Het is de korpschef van die zone die het bezoek van Biden aan ons land - in tandem met de Amerikaanse veiligheidsdiensten - in goede banen moet leiden. Niet alleen agenten van Brusselse politiezones, maar ook ploegen van de federale politie worden ingezet - onder hen scherpschutters en hondenbrigades. Het zou in totaal om zo'n 2.000 politiemensen en 300 motards gaan.