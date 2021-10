Alle remmen los na corona: onze reporter draait een nachtshift mee in een danscafé. “We hebben plakkaten boven de toiletten moeten hangen zodat er niemand meer kan overkijken”

Meer dan helft coronapa­tiën­ten die in ziekenhuis belanden is gevacci­neerd: waarom vierde golf er toch één is van de niet-gevacci­neer­den

In de periode van 11 tot en met 24 oktober werden in ons land 1.249 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Meer dan de helft van hen (671) was volledig gevaccineerd, zo is te zien in cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Toch is deze vierde coronagolf er volgens experts één van de niet-gevaccineerden. “Het is een kwestie van verhoudingen”, aldus viroloog Steven Van Gucht.

29 oktober