Álle pelsdierkwekerijen in Vlaanderen sluiten sneller dan verwacht de deuren

Molen­berghs over de opmars van Deltavari­ant in ons land: “Dubbele vaccinatie echt nodig”

9:35 In het Verenigd Koninkrijk werd gisteren beslist om een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen uit te stellen wegens de opmars van de Deltavariant, de variant van het coronavirus die voor het eerst opdook in India. Ook bij ons is die variant, die zo’n 50 tot 60 procent besmettelijker is dan de Alfavariant (aanvankelijk Britse variant genoemd), in opmars. “Als het aan dit tempo verder gaat, komen we ergens in juli boven de 50 procent uit”, verwacht biostatisticus Geert Molenberghs.