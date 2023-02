Alle nieuwe dienstwagens voor Vlaamse ministers sowieso elektrisch

Ruim helft lokale besturen plant extra zones met snelheids­li­mie­ten tot 30 km/u

Ruim de helft van de lokale besturen is van plan extra snelheidslimieten van 30 km/u of lager in te voeren, in veel gevallen nog dit jaar. Lokale besturen die een extra zone 30 plannen, kijken vooral naar stads- en dorpskernen en woonwijken. In slechts 1 op de 10 gevallen is het de bedoeling om de zone 30 in de volledige bebouwde kom in te voeren. Dat blijkt uit een bevraging bij de lokale besturen die het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft uitgevoerd in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

15:50