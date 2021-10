Alle Lidl-filialen blijven zaterdag gesloten door staking tegen hoge werkdruk

Na het proces-De Pauw: hoe komt het dat mensen evolueren van geestig flirten tot schaamte­loos seksuele avances maken?

17:48 Hoe komt het dat mensen - lees: mannen - steeds verder opschuiven in de manier waarop ze seksuele avances maken, tot ze schaamteloos 70 keer ‘Ik wil je’ sms’en? Wanneer overschrijden ze de grens tussen geestig flirten en rücksichtslos alweer een andere vrouw in hun bed proberen te krijgen? Waarom zien ze zelf niet meer duidelijk in dat wat ze doen compleet fout is? En: waarom wijst niemand hen op hun ontoelaatbare gedrag?