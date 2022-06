Alle in België gebaseerde vliegtuigen van Ryanair blijven vandaag aan de grond staan door staking

Beringen Hoe ex-sche­pen Ahmet Koç aan lager wal geraakte en nu opnieuw celstraf riskeert: “Hij kampt met een depressie en angsten”

Ex-schepen Ahmet Koç (45) uit Beringen moest zich in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor inbreuken op de drugswet. Hij werd betrapt met cannabis, GHB, cocaïne en Kamagra-pillen. Maar het gaat al langer slecht met de ex-politicus, die ooit nog raadgever was van vicepremier Vande Lanotte (Vooruit) en schepen in Beringen was. In 2018 overleefde hij nog een aanslag, toen hij vier kogels ontweek.

24 juni