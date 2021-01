Alle hoogrisicocontacten moeten zich op dag 1 en 7 van quarantaine laten testen

Vanaf 25 januari moeten alle hoogrisicocontacten zich op dag één en dag zeven van hun quarantaine laten testen op het coronavirus. Dat heeft de interministeriële conferentie volksgezondheid beslist op advies van de taskforce testing. De maatregel is nodig om de verspreiding van het virus verder in te dijken, klinkt het.

Volgens de ministers van Volksgezondheid in de interministeriële conferentie is de opgeschaalde testing voor hoogrisicocontacten realistisch, omdat alles sinds enige tijd grotendeels automatisch - via sms - verloopt.

Bovendien is er voldoende testcapaciteit om de stalen snel te kunnen analyseren, klinkt het in een persbericht. De interministeriële conferentie roept iedereen die Covid-symptomen heeft of nauw contact heeft gehad met een patiënt, op om zich zo snel mogelijk te laten testen.

Iemand wordt als hoogrisicocontact beschouwd als die minstens 15 minuten binnen een afstand van anderhalve meter contact had met een bevestigde coronapatiënt. Ook iemand die langer dan een kwartier in dezelfde kamer was als of direct fysiek contact had met een bevestigde patiënt, valt onder die noemer.

Die mensen moesten tot nog toe zeker zeven dagen in quarantaine gaan, te beginnen van het laatste contact, en zich ten vroegste op dag zeven na het laatste nauwe contact laten testen, staat in een advies van Sciensano. Wie negatief testte, kon de quarantaine stoppen. Hoogrisicocontacten mét symptomen konden zich wel al meteen laten testen, maar ook wie negatief testte moest dan nog even in quarantaine blijven.