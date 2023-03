Alle eigen Delhaize-supermarkten hebben minstens één kandidaat-overnemer

De directie verklaarde nu in de brief dat "kandidaten spontaan hun interesse hebben uitgedrukt" om die winkels over te nemen. Er zijn drie verschillende profielen: interne medewerkers (41 procent), de huidige filiaalhouders (44 procent) en nieuwe mogelijke filiaalhouders (15 procent). Die laatste groep wordt door Delhaize omschreven als "echte ondernemers, die een passie hebben voor Delhaize, haar medewerkers en haar klanten".

De directie geeft ook nog aan dat "de transitie van supermarkten in eigen beheer naar zelfstandige winkels een progressieve vermindering van banen op de hoofdzetel met zich meebrengt". Volgens RTBF zijn zowat 280 banen bedreigd in Zellik en worden 72 nieuwe banen gecreëerd.

Delhaize wil de 128 winkels in eigen beheer franchiseren, wat op protest bij het personeel stoot. Als reactie houden ze eigen winkels dicht. Het zwaartepunt van de actie ligt al een tijd in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen is woensdag maar één winkel dicht door de vakbondsactie, in Kraainem. Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels.