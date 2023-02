Alle coronaparameters gaan fors de hoogte in

Op woensdag 22 februari lagen er in het totaal 1.570 patiënten met of wegens corona in de ziekenhuizen. Dat is een stijging met 28 procent tegenover de voorgaande zevendaagse periode. 58 van hen hebben intensieve zorgen nodig, dat is 61 procent meer dan de week voordien.

Ook het dagelijkse aantal ziekenhuisopnames zit in de lift. Tussen 16 en 22 februari werden dagelijks gemiddeld 113,1 personen opgenomen in de ziekenhuizen (+28 procent).

Tussen 13 en 19 februari testten dagelijks gemiddeld 1.282 patiënten positief op het coronavirus (+40 procent).

Ook de positiviteitsratio steeg tot 21,4 procent.

Dagelijks 7 overlijdens

Tot slot, overleden tussen 16 en 22 februari dagelijks 7 personen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ook dat is een stijging, met 22 procent.

“We verwachten eerder kleine golf”

“Hoewel de cijfers verder zijn gestegen, verwachten we eerder een kleine, ondertussen reeds tiende, golf”, zei Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vorige week over de stijgende cijfers. “We zien een mix aan omikronvarianten met relatief kleine verschillen in groeikracht”, gaf hij nog mee.

Griep

Ook de griepepidemie is nog niet voorbij. De incidentie van huisartsconsultaties voor bevestigde griep nam de voorbije week -van 13 tot 19 februari- zelfs weer wat toe, bleek eergisteren uit het wekelijks grieprapport van Sciensano.

“Als er één maand is die echt als griepmaand geboekstaafd staat, dan is het februari wel”, zei Van Gucht twee weken geleden al over een mogelijke tweede piek dit griepseizoen. “Het griepseizoen is vroeger dan normaal opgekomen, met een eerste piek eind december. Over de laatste tien jaar bekeken is dat eerder uitzonderlijk. Meestal zien we pas na de kerstvakantie hoge cijfers. Nu krijgt de epidemie een tweede adem. De coronapandemie heeft de laatste griepseizoenen een beetje verstoord.”