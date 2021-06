Alle coronacijfers dalen, maar reproductiegetal stijgt opnieuw (licht): wat is er aan de hand?

De positiviteitsratio daalt nog steeds, tot 1,4 procent. De R-waarde stijgt dan weer licht met 12 procent naar 0,80. Wat moeten we daar dan uit afleiden? Wint de epidemie stilaan terug aan kracht? We vroegen het aan Sciensano-viroloog Steven Van Gucht.

“De cijfers zijn nog altijd mooi aan het dalen, maar dat gaat op een gegeven moment vertragen. Naar nul gaat het niet gaan”, zegt Van Gucht. “Zolang de R-waarde onder 1 zit, wil dat eenvoudig zeggen dat de cijfers dalen. Het ligt wel ergens in de lijn der verwachtingen dat we een bodem gaan bereiken zoals een tijdje geleden in het Verenigd Koninkrijk en Israël.”

“De vraag is: hoe erg is dat? Enerzijds gaat de vaccinatiecampagne goed vooruit, anderzijds laten niet alle volwassenen zich vaccineren en zullen ook jongeren en kinderen nog niet meteen gevaccineerd zijn. Dan kunnen de cijfers nog altijd omhoog gaan en daarop moet je ingesteld zijn. De vraag is ook hoe deze beweging zich vertaalt in de ernst van het virus. Deze zomer gaan we sowieso minder opnames in de ziekenhuizen hebben, de vraag is wat dat gaat geven naar het najaar toe.”

Quote De vaccinatie­cam­pag­ne is nog niet afgerond en er zijn nog altijd mensen die moeten wachten op hun vaccin. In die tussentijd kan je het virus niet loslaten Viroloog Steven Van Gucht

Om die reden moeten politiek en maatschappij opnieuw drempels bepalen. “De drempel voor verdere versoepelingen was minder dan 500 ICU-bedden, ik denk dat we dat op langere termijn goed moeten herbekijken”, zegt Van Gucht, die blijft oproepen om voorzichtig te zijn. “De vaccinatiecampagne is nog niet afgerond en er zijn nog altijd mensen die moeten wachten op hun vaccin. In die tussentijd kan je het virus niet loslaten.”

“Lockdowns voorgoed voorbij”

Daarom moet er volgens Van Gucht niet drastisch ingegrepen worden. “De tijd van sluitingen is hopelijk voorgoed voorbij. In de winter zou het bijvoorbeeld wel nuttig kunnen zijn om maskers op het openbaar vervoer en thuiswerk aan te bevelen.”

“Voorlopig zijn we nog altijd goed bezig: de epidemie wint niet aan kracht. Maar naarmate je dieper zakt, is het moeilijker om de laatste resten virus weg te krijgen. Het zal zaak zijn om het virus niet aan kracht te laten winnen, zoals in Portugal, Schotland en Engeland al gebeurd is. Enige voorzichtigheid kan dus veel verschil maken, en blijven vaccineren”, besluit de viroloog.

