Alle coalitiepartners vragen minister om renteverhoging ‘Mijn Verbouwlening’ te herbekijken: “Vlaamse overheid toont zich nu onbetrouwbare partner”

Vandenbrou­c­ke: “Oprichting van veldhospi­taal in Turkije is geen klein bier”

Vicepremier en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft er vertrouwen in dat de Turkse autoriteiten het veldhospitaal gaan aanvaarden dat ons land wil sturen. “Een officiële bevestiging heb ik nog niet, maar daar wachten we niet op om ons voor te bereiden. De oprichting ervan is geen klein bier”, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

8:53