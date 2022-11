Alle chauffeursposten in bussen van De Lijn worden afsluitbaar: “Voor veiligheid van reizigers en chauffeurs”

Binnenland Fabian haalt alles uit de kast om vriendin ten huwelijk te vragen: “Ze heeft ja gezegd!”

Fabian heeft zondag op een zeer originele manier zijn vriendin Justine ten huwelijk gevraagd. Hij tekende een gigantisch aanzoek in een weide in Sombreffe, in de provincie Namen. “Ze heeft ja gezegd!”, vertelt de Waal aan RTL Info, dat foto’s van de boodschap publiceerde.

21 november