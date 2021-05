Alle boetes 9 tot 25 euro duurder

Dit verandert er allemaal op 1 juni

8:33 Nieuwe maand, nieuwe regels. Zo gaat in Europa op 1 juni het allereerste supranationale parket van start. Wie met de zichtrekening of kredietkaart onder nul gaat, komt er voortaan goedkoper vanaf. Wie last heeft van zware migraine, krijgt zijn dure medicijnen mogelijk terugbetaald. En in Brussel zijn er voortaan regels voor wie een reptiel als gezelschapsdier wil.